  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Смоляном мысе зажгли новогоднюю елку
Сегодня, 14:01
128
RipeHarvest

На Смоляном мысе зажгли новогоднюю елку

0 0

Теперь новогоднее настроение у местных жителей появится раньше, чем пойдет долгожданный снег.

В Выборге на Смоляном мысе зажгли новогоднюю елку. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти. 

Напомним, что недавно Смоляной мыс открыли после работ по реконструкции и благоустройству. Заявку на участие в федеральном конкурсе подала администрация Выборгского района. Теперь местные жители могут наслаждаться пейзажем исторической части города. Скоро здесь появятся сувенирные лавки, велопрокат и другие объекты, для комфортного проведения досуга. 

На реконструкцию объекта было выделено 100 млн рублей - 50 млн рублей из областного и 50 млн рублей из федерального бюджетов. Глава Выборгского района Дмитрий Никулин заявил, что работы, направленные на развитие объекта, продолжатся.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге воплотили первый областной проект благоустройства малых исторических городов.

Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, смоляной мыс
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии