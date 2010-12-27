Теперь новогоднее настроение у местных жителей появится раньше, чем пойдет долгожданный снег.

В Выборге на Смоляном мысе зажгли новогоднюю елку. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Напомним, что недавно Смоляной мыс открыли после работ по реконструкции и благоустройству. Заявку на участие в федеральном конкурсе подала администрация Выборгского района. Теперь местные жители могут наслаждаться пейзажем исторической части города. Скоро здесь появятся сувенирные лавки, велопрокат и другие объекты, для комфортного проведения досуга.

На реконструкцию объекта было выделено 100 млн рублей - 50 млн рублей из областного и 50 млн рублей из федерального бюджетов. Глава Выборгского района Дмитрий Никулин заявил, что работы, направленные на развитие объекта, продолжатся.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге воплотили первый областной проект благоустройства малых исторических городов.

Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти