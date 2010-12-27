В Выборге воплотили первый областной проект благоустройства малых исторических городов

На торжественную церемонию открытия прибыли представители правительства Ленобласти, администрация Выборгского района, комиссия по реализации программы "Формирование комфортной городской среды", депутаты, представители ОНФ и жители Выборга.

В Выборге воплотили первый в Ленобласти проект благоустройства малых исторических городов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Смоляной мыс стал новой страницей в истории Выборга. Торжественное открытие состоялось 17 декабря.

Выборг – первый город Ленобласти, который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству городской среды среди малых городов и исторических поселений. Сегодня открывается первый воплощенный на территории региона объект, который прошел всероссийский конкурсный отбор. Это – исторический день для всей Ленинградской области. - подчеркнула значимость события для всего региона первый зампредседателя комитета по ЖКХ Ленобласти Екатерина Кайянен

Следом за ней глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поблагодарил местных жителей за активное голосование в отборе предложений по благоустройству города. Также он рассказал участникам, как в дальнейшем будет развиваться Смоляной мыс.

Мероприятия по благоустройству территории продолжатся. Здесь организуют территорию для маломерных судов. Дорожные службы проложат велосипедный маршрут от мыса до Батарейной горы. Будет установлена скульптурная композиция, внешний вид которой определят горожане.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ремонт дорожного покрытия стал помехой для движения на трассе "Скандинавия".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти