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Ремонт дорожного покрытия стал помехой для движения на трассе "Скандинавия"
Сегодня, 13:07
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Ремонт дорожного покрытия стал помехой для движения на трассе "Скандинавия"

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Дорожники обещали завершить ремонтные работы сегодня вечером.

На трассе "Скандинавия" водители столкнулись с неудобствами из-за ремонта дорожного покрытия.

Сегодня, 18 декабря, на 83 километре дороги (развязка в сторону Рощино и Цвелодубово) до 20:00 введено реверсивное движение.

Реверсивное движение осуществляется без светофора силами сотрудников строительной компании. Прока в обе стороны 2-3 км, постоять придется от 10 до 30 минут.

- рассказал один из водителей, приславших фото в редакцию Piter.TV

Планируйте свой маршрут заранее. Дорожники заверили, что к 20:00 ремонтные работы будут завершены.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Парк Монрепо в Выборге организует бесплатные экскурсии.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, трасса скандинавия
Категории: Выборг, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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