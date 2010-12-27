Ремонт дорожного покрытия стал помехой для движения на трассе "Скандинавия"

Дорожники обещали завершить ремонтные работы сегодня вечером.

На трассе "Скандинавия" водители столкнулись с неудобствами из-за ремонта дорожного покрытия.

Сегодня, 18 декабря, на 83 километре дороги (развязка в сторону Рощино и Цвелодубово) до 20:00 введено реверсивное движение.

Реверсивное движение осуществляется без светофора силами сотрудников строительной компании. Прока в обе стороны 2-3 км, постоять придется от 10 до 30 минут. - рассказал один из водителей, приславших фото в редакцию Piter.TV

Планируйте свой маршрут заранее. Дорожники заверили, что к 20:00 ремонтные работы будут завершены.

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Фото: Piter.TV