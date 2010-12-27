Парк Монрепо в Выборге организует бесплатные экскурсии

У местных жителей и гостей города появится возможность насладиться пейзажами парка, пройти по заснеженным аллеям и увидеть удивительную природу Монрепо.

В Выборге парк Монрепо организует бесплатные экскурсии в праздничные выходные. Корреспондент Piter.TV пообщался с сотрудниками выборгского парка и выяснил, как бесплатно попасть на экскурсию.

Наши экскурсии ориентированы для посещения всей семьи, есть маршруты для деток от 7 до 12 лет. Посещение самих экскурсий будет бесплатным, гостям понадобиться лишь купить входные билеты в парк. - рассказали сотрудники парка Монрепо

Для взрослых и детей с 12 лет 4 января в 14.00 в парке пройдет Геолого-краеведческая экскурсия "Граниты парка Монрепо". 4 января в 14.10 и 7 января в 14.00 можно будет познакомиться с

"Удивительной природой Монрепо" с детьми от семи лет.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Смоляной мыс открыли после работ по реконструкции и благоустройству.

Фото: Piter.TV