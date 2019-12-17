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Видео: Смоляной мыс открыли после работ по реконструкции и благоустройству

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Это первый в Ленобласти проект по программе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Смоляной мыс открыли после работ по реконструкции и благоустройству. Это первый в Ленобласти проект по программе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Здесь укрепили берег и установили новые фонари, организовали пешеходные и автомобильные дороги, а также велодорожку, кроме того, на Смоляном мысу установили элементы благоустройства и арт-объекты. 

На территории объекта предполагается разместить сувенирные магазины, велопрокат и другие объекты, которые будут полезны для горожан и туристов. Мероприятия по благоустройству Смоляного мыса продолжатся. О планах по развитию уникального объекта рассказал глава Выборгского района Дмитрий Никулин 

Отметим, что реконструкция мыса стала возможной благодаря участию заявки администрации Выборгского района в федеральном конкурсе. Проект реконструкции Смоляного мыса был признан одним из лучших в стране, на объект выделили 50 млн рублей из федерального и 50 млн рублей из областного бюджетов. 

 

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Репортажи, Картина дня,

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