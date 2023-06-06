Власти сочли невозможным восстановление Каховской ГЭС

Владимир Леонтьев рассказал о том, что спрогнозировать ситуацию с плотиной нельзя.

Отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию после обрушения плотины невозможно. Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделал мэр населенного пункта Новая Каховка Владимир Леонтьев. Чиновник заметил, что эту конструкцию властям региона предстоит отстроить заново. В официальном заявлении журналистам эксперт пояснил, что в настоящее время невозможно спрогнозировать момент того, будет ли плотина и дальше разрушаться.

Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен. Мы не можем сейчас сказать, что дальше произойдет с Каховской ГЭС. Владимир Леонтьев, мэр Новой Каховки

Власти: уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров, идет подмыв дамбы.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, Таврия