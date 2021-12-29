Мануэла Швезиг считает, что газопровод через Балтийское море необходим ФРГ.

Власти региона Германии призвали к скорейшему запуску "Северного потока - 2". Глава местного правительства из федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания считает, что Берлину следует как можно быстрее сертифицировать проект российского трубопровода. Мнением чиновница поделилась на встрече немецкого Восточного комитета германской экономики.

Я надеюсь на быструю законную процедуру, чтобы трубопровод мог быть введен в эксплуатацию. Я твердо убеждена, что нам нужен этот трубопровод через Балтийское море. Мануэла Швезиг, премьер-министр региона

Швезиг полагает, что стороны ФРГ по-прежнему правильно делать ставку на критический диалог, а также на экономические обмены с российской стороной. Она напомнила, что природный газ необходим для Германии в качестве источника энергии, а также во время перехода к возобновляемым источникам энергии, если стране удастся уйти от угольной и атомной энергетики.

В США представили новый проект санкций против РФ.

Фото: Pixabay.com

