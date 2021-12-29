В США представили новый проект санкций против РФ

Ограничения предлагают ввести против ряда высокопоставленных лиц РФ, предпринимателей и журналистов.

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте конгресса Соединенных Штатов. Проект внесли накануне. Инициативу Бэнкса поддержали 38 конгрессменов. Текст документа официально не опубликован.

По информации издания Washington Post, санкции могут быть введены против ряда высокопоставленных лиц России, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава СКР Александр Бастрыкин и другие.

Также предлагается ввести ограничения против некоторых российских предпринимателей: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Игоря Сечина, Алексея Миллера и бизнесменов, которые связаны с ВЭБ.РФ.

Под санкции могут попасть журналисты РФ: главред телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Кроме того, предлагаемые ограничения предусматривают запрет на операции с государственным долгом России, меры против газопровода "Северный поток – 2", прекращение выделения средств на диалог по кибербезопасности и диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет частью РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против РФ.

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