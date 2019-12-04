Районные чиновники пообещали избавить "Куракину дачу" от зарослей борщевика

По словам администрации, сорняк исчезнет уже на следующей неделе.

Администрация Невского района пообещала избавить "Куракину дачу" от борщевика: опасный сорняк у прогулочных зон заметили местные жители на прошлой неделе. Как сообщила "Фонтанка", чиновники планируют убрать борщевик до следующей недели.

Уже в пятницу, 3 июля, парк начали облагораживать после долгого простоя из-за пандемии коронавируса. На "Даче" приступили к покосу травы с помощью техники и сил рабочих садово-паркового хозяйства "Невское", процедура продлится все выходные до понедельника. Косьба газонов вместе с борщевиком завершится 6 июля.

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Фото: рixabay