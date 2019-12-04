Горожане жалуются на борщевик, растущий прямо на набережной Невы

За несколько дней сорняк может распространиться по всему городу.

Петербуржцы заметили опасный сорняк в Центральном районе города.

Горожане отмечают, что за несколько дней борщевик может засеять не только центр, но и весь город. Сорняк заметили на набережной Невы напротив Александро-Невской лавры и проспекта Обуховской Обороны: неподалеку расположены прогулочные зоны.

Напомним, что часть видов данного растения содержит фотосенсибилизирующие вещества, вызывающие фитофотодерматит, раковые опухоли и врождённые уродства у людей и животных.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили борщевик в парке Героев-Пожарных.

Фото: pixabay