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Горожане жалуются на борщевик, растущий прямо на набережной Невы
Сегодня, 21:55
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smirenny

Горожане жалуются на борщевик, растущий прямо на набережной Невы

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За несколько дней сорняк может распространиться по всему городу.

Петербуржцы заметили опасный сорняк в Центральном районе города. 

Горожане отмечают, что за несколько дней борщевик может засеять не только центр, но и весь город. Сорняк заметили на набережной Невы напротив Александро-Невской лавры и проспекта Обуховской Обороны: неподалеку расположены прогулочные зоны. 

Напомним, что часть видов данного растения содержит фотосенсибилизирующие вещества, вызывающие фитофотодерматит, раковые опухоли и врождённые уродства у людей и животных.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили борщевик в парке Героев-Пожарных.

Фото: pixabay

Теги: борщевик, борщевик на набережной
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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