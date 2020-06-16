В Купчино обеспокоены качеством благоустройства парка Героев-Пожарных

Претензии у активистов есть и к проектировщикам, и к обслуживающей организации, и к самим жителям.

Активисты недовольны благоустройством нового парка Героев-Пожарных в Купчино. Реконструкция парка обошлась в 500 миллионов рублей, но жители считают: работы не выполнены и на 50%.

"Проблема там с проектированием дорожек. Мы видим, что они были спроектированы неправильно. Образовалась куча пешеходных троп по газонам. Претензии есть и к зеленым насаждениям: по техзаданию там были высажены десятки тысяч..., но мы не видим, чтобы эти деревья в таком количестве там росли, многие деревья сейчас погибли". Павел Швец, глава муниципального образования № 72

В апреле газоны парка засыпали торфом, а чуть позже из земли показался борщевик. Кроме того, вредят парку и сами жители Купчино.

"Парк, в который вкладывается столько "бабла", соответственно, должен и эксплуатироваться, наверное, по-другому. Нежели как просто территория, на которой растут деревья. Понятно, что если за ним не следить, не охранять, то все будет растащено, и оборудование, и там воруют кусты, деревья регулярно. То есть это проблема не только проектировщика, но и отношения жителей".



Павел Швец, глава муниципального образования № 72

Для решения проблем активисты предлагают объединить парк с парком Интернационалистов и "Купчинским лесом". Создание единого пространства с охраной поможет качественному благоустройству.

Напомним, что парк открыли у карьеров на улице Димитрова в Купчино в октябре 2019 года. Piter TV уже писал о том, что нерадивые жители крадут из парка саженцы.

Видео: Pirter.TV