В Купчино открыли парк Героев-Пожарных площадью 50 гектаров

В Купчино открыли парк Героев-Пожарных на территории от Бухарестской до Софийской улицам. Новое место для отдыха появилось у карьеров на улице Димитрова. В парке оборудовали деревянные набережные и дорожки для пешеходов.
Территория парка занимает около 50 гектаров. Значительная часть парка — пруды, ранее это были карьеры по добыче глины для бывшего Кирпичного завода. До благоустройства на территории парка находился лес. Сейчас здесь можно гулять с детьми, бегать и кататься на велосипеде.
Фото и видео: Piter.tv
Обсуждение ( 1 )
Только светильники почему то не горят в вечернее время,горели всего 1 день ,когда приезжал губернатор и открывал парк, а теперь темнота,хотелось бы узнать ,когда проблема будет решена.