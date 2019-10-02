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В Купчино открыли парк Героев-Пожарных площадью 50 гектаров

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Новое место для отдыха появилось у карьеров на улице Димитрова.

В Купчино открыли парк Героев-Пожарных на территории от Бухарестской до Софийской улицам. Новое место для отдыха появилось у карьеров на улице Димитрова. В парке оборудовали деревянные набережные и дорожки для пешеходов.



Территория парка занимает около 50 гектаров. Значительная часть парка — пруды, ранее это были карьеры по добыче глины для бывшего Кирпичного завода. До благоустройства на территории парка находился лес. Сейчас здесь можно гулять с детьми, бегать и кататься на велосипеде.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: благоустройства парка, купчино, парк героев пожарных
Категории: Репортажи, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:29

Только светильники почему то не горят в вечернее время,горели всего 1 день ,когда приезжал губернатор и открывал парк, а теперь темнота,хотелось бы узнать ,когда проблема будет решена.

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