Жители Купчино сообщили о массовой краже растений из парков

Горожане уверены, что воришки растений увозят их к себе на дачу.

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что в парке Интернационалистов массово пропадают саженцы. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

По словам петербуржцев, воришки уже украли около сотни растений не только из парка Интернационалистов, но и из парка Героев-Пожарных. Горожане уверены, что воришки растений увозят их к себе на дачу.

кто- то подобному еще удивляется? в свое время так яблоневый сад после реконструкции бабки едва ли не под чистую растащили. видимо, дерьмо вокруг не смущает, главное- красоту домой урвать, а если еще и на халяву пишут горожане

Кроме того, внимательные жители города на Неве успели сфотографировать воришек. На кадрах видно, как женщина крадет кусты розы в парке Интернационалистов.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские эсеры попросили проверить исключение Сада на Неве из перечня зеленых насаждений.

Фото:pixabay, новости купчино/вк