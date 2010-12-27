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Жители Купчино сообщили о массовой краже растений из парков
Сегодня, 14:59
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IRINA_CHALKINA

Жители Купчино сообщили о массовой краже растений из парков

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Горожане уверены, что воришки растений увозят их к себе на дачу.

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что в парке Интернационалистов массово пропадают саженцы. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

По словам петербуржцев, воришки уже украли около сотни растений не только из парка Интернационалистов, но и из парка Героев-Пожарных. Горожане уверены, что воришки растений увозят их к себе на дачу.

кто- то подобному еще удивляется? в свое время так яблоневый сад после реконструкции бабки едва ли не под чистую растащили. видимо, дерьмо вокруг не смущает, главное- красоту домой урвать, а если еще и на халяву

пишут горожане

Кроме того, внимательные жители города на Неве успели сфотографировать воришек. На кадрах видно, как женщина крадет кусты розы в парке Интернационалистов.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские эсеры попросили проверить исключение Сада на Неве из перечня зеленых насаждений.

Фото:pixabay, новости купчино/вк

Теги: купчино, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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