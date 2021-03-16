Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев

Дмитрий Патрушев напомнил о мерах поддержки АПК правительством.

Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров на внутреннем рынке. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Чиновник заметил, что при этом правительство не отменяет задачу по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Коллеги, вы знаете ситуацию: у нас растут цены на внутреннем рынке продовольствия. Мы сейчас определенным образом пытаемся их скорректировать. И экспортную активность предприятий по тем товарам, которые у нас очень серьезно востребованы на внутреннем рынке, и на которые растут цены, пытаемся определенным образом сдерживать. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза

Чиновник напомнил парламентариям, что кабмин сформировал множество механизмов, которые стимулируют производство продукции АПК в России, которая идет на экспорт. Он отметил такие инструменты как возмещение части прямых понесенных затрат на изготовление, а также предоставление льготного кредитования. В списке новых мер поддержки будет компенсация авансового платежа предприятиям, которые закупают высокотехнологичное оборудование и технику по лизингу.

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Видео: YouTube / Николай Николаев