"Яндекс" и "Арктические инициативы" присоединились к "Энерготехнохабу Петербурга"

Энергохаб привлекает в Петербург инженерные и научные подразделения крупных промышленных и энергетических корпораций, а также поддерживает городские технологические компании.

К проекту "Энерготехнохаб Петербург" присоединились два новых участника. Всего в центре технологий и разработок в сфере энергетического сектора уже 130-компаний-резидентов из 20 регионов России, Австрии и Бельгии. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Сегодня соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Петербурга, председатель Правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор АНО "Центр "Арктические инициативы" Андрей Патрушев и генеральный директор ООО "Яндекс" Елена Бунина.

Буквально год назад мы создали совместно с "Газпром нефтью" энергетический технохаб, это совершенно новая площадка, где собираются все научные школы. Сегодняшнее соглашение добавляет двух очень важных для нас участников: это "Яндекс" и центр арктических инициатив. Это дает возможность расширить компетенции по созданию новых рабочих мест и условий для научной деятельности. сказал Александр Беглов.

В планах увеличить количество участников до 600. По словам градоначальника, так как в городе нет ни золота, ни нефти, ни газа, то важно создавать высокотехнологичные производства и научные школы. Кроме того, развитие "Энергохаба" обеспечит дополнительные поступления в городской бюджет, позволит создать рабочие места.

Энергохаб был создан в 2019-м году по по соглашению между правительством Петербурга, ПАО "Газпром нефть" и АНО "Агентство по технологическому развитию". Сотым участником стала компания Yandex.Cloud.

Видео: Telegram / Пул78