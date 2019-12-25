Количество участников энергетического хаба Петербурга достигло ста

Участники работают над решение технологических задач.

К Энергохабу Петербурга присоединился 100-й участник. Он объединяет в себе организации, которые работают над различными технологическими задачами — созданием высокотехнологичных сервисов, систем автоматизации, инструментов геологоразведки, подводных комплексов и технологий для бурения.

В экосистему также входят научные центры и вузы, которые совместно с российскими и мировыми компаниями участвуют в создании инновационных технологий для энергетической отрасли. Предполагается, что к 2030-му году количество высокотехнологических компаний в Петербурге вырастет в шесть раз.

Для ускорения внедрения разработок в городе хотят создать исследовательский и испытательный полигон. На данный момент ведется проектирование.

Энергохаб был создан в 2019-м году по по соглашению между правительством Петербурга, ПАО "Газпром нефть" и АНО "Агентство по технологическому развитию". Сотым участником стала компания Yandex.Cloud.

Фото: gov.spb.ru