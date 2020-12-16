Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

В Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере цены будут устанавливать местные власти.

В России предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло – 110 рублей за литр. Соглашение уже подписано Минсельхозом, Минпромторгом, крупнейшими ритейлерами и производителями продовольственных товаров. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Министр Денис Мантуров подчеркнул, что решение по цене масла и сахара в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере будут принимать сами главы регионов.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что цены на данные продукты уже начали снижаться.

Ранее эксперт прокомментировал рост цен на продукты в России.

Видео: YT / Россия 24