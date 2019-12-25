Эксперт прокомментировал рост цен на продукты в России

Подорожание происходит и за границей.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали рост цен на продукты питания в России. Они объяснили, что он во многом диктуется международной конъюнктурой. В качестве примера они привели растительные масла, цены на которые за год на мировом рынке выросли более, чем на 10%.

Но есть и положительные моменты, на которые обратили внимание эксперты. Например, усилия российского правительства по возрождении отечественного сельского хозяйства. На данный момент власти могут ограничить экспорт, увеличив вывозные пошлины, что заставит производителей пустить сырье на внутренний рынок. Еще несколько лет назад такой возможности не было, и приходилось восполнять недостаток за счет импорта и по коммерческим ценам.

Ранее стало известно о том, что цены на сахар и масло ограничат до 1 апреля 2021 года.

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