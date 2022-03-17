Власти Японии сообщили о ситуации на АЭС на северо-востоке страны после землетрясения

Хирокадзу Мацуно оценил последствия подземных толчков для японских АЭС.

Токио сообщил о ситуации на АЭС на северо-востоке страны после землетрясения. На пресс-конференции с журналистами генеральный секретарь местного кабинета министров Хирокадзу Мацуно уточнил детали относительно сферы обеспечения безопасности на атомных энергетических объектах. Чиновник напомнил, что "Фукусима-1" является аварийной АЭС, а "Фукусима-2" - остановлена, так и АЭС "Онагава", расположенная в префектуре Мияги на северо-востоке Японии.

Мы не получали данных о каких-либо отклонениях внутри и на прилегающих территориях АЭС "Фукусима-1", "Фукусима-2" и "Онагава". Произошедшее не привело к возникновению проблем с их безопасностью. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Представители информационного агентства Kyodo заметили, что на АЭС "Фукусима-1" в результате мощного землетрясения, произошедшего в ночь на 17 марта, обнаружилось смещение четырех баков. В данных резервуарах хранится отработанная вода с АЭС. Официальных данных относительно протечек баков не поступило в СМИ. Подземные толчки вывели из строя системы охлаждения бассейнов с ядерным топливом на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2".Работа была восстановлена японскими работниками за несколько часов.

Премьер Японии рассказал о трудностях из-за контрсанкций России.

Фото и видео: Youtube/ANNnewsCH