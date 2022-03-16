Премьер Японии рассказал о трудностях из-за контрсанкций России

Фумио Кисида призвал поддерживать украинский народ и не бояться российской угрозы.

Премьер-министр Японии рассказал о трудностях из-за контрсанкций, введенных Россией в качестве ответа на западные ограничения. Информацией с местными журналистами поделился глава правительства во время пресс-конференции в Токио. Чиновник напомнил собравшимся о том, что Токио является страной-экспортером энергии и продовольственных товаров.

Наша страна вместе со странами "семерки" принимает оперативные и жесткие меры в зависимости от меняющейся ситуации. В отношении этого единого голоса гнева – экономических санкций Россия начала принимать ответные меры. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Японский премьер объяснил, что из-за российского противодействия в мире резко увеличились цены на нефть и газ. Стоимость на энергоносители резко ударила по карманам потребителей и национальным экономикам. Кисида считает, что такое давление будет наблюдаться и в сфере продуктов питания, особенно - на рынке зерна. Японец призвал не поддаваться на угрозы РФ и поддерживать украинский народ, а также защищать мир и порядок.

Премьер-министр Японии заявил о заинтересованности страны в проекте "Сахалин-2".

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