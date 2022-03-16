Фумио Кисида рассказал об энергетической безопасности Японии.

Премьер-министр Японии заявил о заинтересованности страны в проекте "Сахалин-2". Такой информацией глава местного правительства поделился с журналистами во время пресс-конференции. Он рассказал о реализации нефтегазовой программы, а также в дальнейшей закупке энергетических ресурсов.

Мы заинтересованы в этом проекте с точки зрения закупки энергоресурсов по низкой цене в долгосрочной перспективе. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что британско-голландский концерн Royal Dutch Shell объявил о выходе из всех совместных проектов, реализующихся с российской стороной из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. Это означает, что корпорация покидает и проект "Сахалин-2", в котором компании принадлежит 27,5% акций.

Япония расширит санкции в отношении российских бизнесменов и "окружения Путина".

Фото и видео: YouTube / 首相官邸