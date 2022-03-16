Япония расширит санкции в отношении российских бизнесменов и "окружения Путина"

Фумио Кисида рассказал о запрете экспорта на роскошь и импорта товаров из РФ.

Япония расширит санкции в отношении российских бизнесменов и "окружения Владимира Путина". Такое заявление на пресс-конференции с местными журналистами сделал глава правительства Фумио Кисида. Он сообщил прессе о введения новых антироссийских ограничений в сфере финансов и экспорта из-за ситуации, которая складывается вокруг Украины.

Мы намерены запретить экспорт предметов роскоши в Россию и запретить импорт некоторых товаров…Мы намерены сотрудничать с G7, чтобы РФ не могла воспользоваться кредитами МВФ и других международных кредиторов. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

В числе введенных ограничений против российских граждан будут рестрикции, а также заморозка активов. Токио намерен предпринимать меры, необходимые для предотвращения обхода Россией западных санкций, связанных с возможностью по обороту криптовалют. В вопросе ограничений Япония планирует также уделять внимание национальной энергетической безопасности.

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Фото и видео : YouTube / 朝日新聞社