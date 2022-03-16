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МИД Японии: участие РФ в Expo-2025 в Осаке будет зависеть от дальнейшего развития событий

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Ёсимаса Хаяси оценил перспективы РФ для участия в международной выставке достижений.

МИД Японии заявил о том, что участие российской стороны в Expo-2025 в Осаке будет зависеть от дальнейшего развития событий на Украине. Такое заявление в рамках выступления в местном парламенте сделал министр по внешней политике Ёсимаса Хаяси. Чиновник уверен в том, что действия РФ следует расценивать как очевидное нарушение международного права, а также силовой попыткой изменить статус-кво.

Решение об участии России во всемирной выставке в Осаке будет приниматься на основе тщательного анализа дальнейшего развития ситуации.

Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомним, что Всемирные универсальные выставки организуются с 1851 года. Они считаются самыми масштабными мировыми площадками для представления новейших национальных достижений и технологий.  В 2025 году международное мероприятие будет принимать японский город Осака.

Премьер Японии Кисида выступил за создание мирового порядка.

Фото и видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）

Теги: expo-2025, ёсимаса хаяси, мид, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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