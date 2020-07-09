Власти Швеции неудачно отказались от карантина ради экономики

Исследователь отметил, что ситуация в Швеции в 6 раз хуже, чем в Дании и Финляндии, в 12 раз хуже, чем в Норвегии, и в 40 раз хуже, чем в США.

Власти Швеции потерпели фиаско, отказавшись от карантина ради спасения экономики. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора из американского Института мировой экономики Петерсона.

Киркегор отметил, что шведские власти хотели повысить всеобщий иммунитет населения к коронавирусу. При этом, смертность от инфекции оказалась намного выше, чем в соседних скандинавских странах, которые вводили ограничения. Исследователь отмечает, что власти Швеции не получили никаких экономических выгод от отсутствия карантина в стране.

Швеция зависит от международной торговли. В этой связи, произошел экономический спад. Промышленность остановилась вместе с предприятиями в соседних государствах из-за нарушения цепочек поставок. По словам исследователя, это было очевидно с самого начала.

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Видео: Youtube/Financial Times