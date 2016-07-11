Изначально Национальный кризисный штаб Сербии намеревался ввести карантин с понедельника по пятницу на фоне массовых акций протеста.

Сербские власти отказались от введения комендантского часа в Белграде. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич.

Сербы вышли на улицы и устроили беспорядки из-за введения властями дополнительных ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в стране. Брнабич заметила, что ни о каком комендантском часе речи не идет. В первую очередь власти хотели запретить массовые собрания больше 10 человек. Затем они предлагали ограничить численность людей в закрытых помещениях. И, наконец-таки, третье ограничение касалось рабочего времени с 21 часа до 6 утра для открытых пространств.

Напомним, что во вторник, 7 июля, президент страны Александар Вувич объявил о введении в Белграде комендантского часа. Его решение было связано с эпидемией коронавируса. Граждане были недовольны решением политика и вышли на улицы с акциями протеста.

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Видео: Youtube/Global News