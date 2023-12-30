Анатолий Серединский призвал граждан соблюдать комендантский час.

Сотрудники украинской полиции будут задерживать людей, гуляющих в новогоднюю ночь в условиях комендантского часа. Далее эти люди будут отправляться в районные отделы. Соответствующее заявление сделал местным журналистам заместитель руководителя департамента превентивной деятельности Национальной полиции страны Анатолий Серединский. Эксперт пояснил, что отдыхающей молодежью очень интересуются в военкоматах.

... Чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования... Анатолий Серединский, замглавы департамента полиции Украины

Напомним, что правительство киевского режима на текущей неделе внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации населения. В документе власти предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, а также обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медицинский осмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

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Фото и видео: Telegram / Пул N3