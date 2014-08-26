Ричард Вольф назвал неудачи США на внешнеполитической арене.

Американского президента Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине. Такое мнение высказал иностранный экономист Ричард Вольф в интервью для ведущего YouTube-канала Dialogue works. Эксперт полагает, что администрация в Вашингтоне делала ставку на то, что киевский режим одержит победу в противостоянии с Москвой. Однако в реальности расчеты и предположения Белого дома оказались ошибочны, так как результат боевых действий ВСУ оказался не таким, каким его ожидали на Западе. По версии специалиста, ущерб от поддержки еврейского государства в его борьбе против радикального движения ХАМАС на Ближнем Востоке, а также провал на Украине серьезно скажутся на репутации властей США.

Их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. Ричард Вольф, экономист из США

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works