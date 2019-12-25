С 1 июня для подростков в Петербурге введут комендантский час

Взрослые обязаны пристально следить за местонахождением своих детей и предотвращать их появление в нежелательных зонах.

Впереди летние каникулы, а значит, в Петербурге снова вступает в силу режим комендантского часа для несовершеннолетних. С 1 июня по 31 августа детям нельзя находиться на улицах без взрослых в ночное время — с 23:00 до 6:00 утра. В случае нарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа, предупреждает Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

В ведомстве напоминают, что незнание правовых норм не освобождает от ответственности. Взрослые обязаны пристально следить за местонахождением своих детей и предотвращать их появление в нежелательных зонах.

Родителей, чьи дети окажутся в неподобающем месте поздно вечером или ночью, могут привлечь к ответственности и взыскать штраф размером от 1000 до 3000 рублей. Ответственность предусмотрена не только для физлиц, но и для индивидуальных предпринимателей и организаций. Первые рискуют быть оштрафованными на сумму от 3000 до 5000 рублей, вторые — от 10 000 до 15 000 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что директор петербургской школы высказалась об откровенном платье выпускницы.

Фото: Piter.TV