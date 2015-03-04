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Директор петербургской школы высказалась об откровенном платье выпускницы
Сегодня, 13:58
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Директор петербургской школы высказалась об откровенном платье выпускницы

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Тем временем администрация Калининского района подчеркнула, что жёстких требований к внешнему виду учащихся на празднике "Последний звонок" вводить не намерены.

В Интернете активно распространяется видеоролик с танцами учеников старших классов в спортзале одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга. Пользователей особенно привлекло внимание смелое вечернее платье ученицы с открытым декольте. Реакция зрителей разделилась: одни посчитали наряд уместным и красивым, другие раскритиковали девушку за излишне провокационный внешний вид. Своими впечатлениями поделилась и директор школы, о чём поведала пресс-служба администрации района газете "КП-Петербург".

Директор образовательного учреждения обратила внимание на необычный наряд выпускницы, сделав девушке устное замечание и обсудив проблему с присутствующими на мероприятии родителями. Во время разговора девочка находилась в накидке, частично скрывавшей глубокое декольте и спину. Родители школьницы поддержали дочь, утверждая, что выбранный наряд вполне подходит для праздничного случая и выглядит эстетично. Позже, непосредственно перед началом традиционного вальса, выпускница решила расстегнуть верхнюю одежду.

Тем временем администрация Калининского района подчеркнула, что жёстких требований к внешнему виду учащихся на празднике "Последний звонок" вводить не намерены. Несмотря на это, подчёркивается необходимость дальнейшего активного информирования родителей о выборе костюмов и платьев для выпускников.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер) 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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