Власти США запросили у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции

Американская администрация запросила у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.Он подтвердил стремление Анкары приобрести бомбардировщики американского производства.
Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе данного дела DSCA.
Патрик Райдер, пресс-секретарь ВВС США
Эксперт пояснил, что говоря о двусторонних отношениях США и Турции, в Пентагоне всегда упоминали, что Турция является важным партнером и союзником Вашингтона.
Шеф Пентагона в ближайшие недели посетит Южную Корею и Филиппины.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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