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Власти США запросили у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции

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Патрик Райдер оценил возможность отправки Анкаре американской боевой авиации.

Американская администрация запросила у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.Он подтвердил стремление Анкары приобрести бомбардировщики американского производства.

Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе данного дела DSCA.

Патрик Райдер, пресс-секретарь ВВС США

Эксперт пояснил, что говоря о двусторонних отношениях США и Турции, в Пентагоне всегда упоминали, что Турция является важным партнером и союзником Вашингтона.

Шеф Пентагона в ближайшие недели посетит Южную Корею и Филиппины.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
 

Теги: f-16, ввс сша, конгресс, патрик райдер, пентагон, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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DAROBIOT Piowmege
Сегодня 11:58

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