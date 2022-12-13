Власти США запросили у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции

Патрик Райдер оценил возможность отправки Анкаре американской боевой авиации.

Американская администрация запросила у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.Он подтвердил стремление Анкары приобрести бомбардировщики американского производства.

Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе данного дела DSCA. Патрик Райдер, пресс-секретарь ВВС США

Эксперт пояснил, что говоря о двусторонних отношениях США и Турции, в Пентагоне всегда упоминали, что Турция является важным партнером и союзником Вашингтона.

Шеф Пентагона в ближайшие недели посетит Южную Корею и Филиппины.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

