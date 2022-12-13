Патрик Райдер рассказал о новых рабочих поездках Ллойда Остина.

Шеф Пентагона в ближайшие недели посетит Южную Корею и Филиппины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Специалист пояснил, что стороны планируют обсудить укрепление военного потенциала. В Вашингтоне напомнили о том, что эти два государства являются ключевыми союзниками.

Остин посетит Республику Корея и Филиппины, чтобы встретиться с представителями правительства высокого ранга и военачальниками в обеих странах. Патрик Райдер, бригадный генерал

По словам чиновника, данная рабочая поездка снова подтвердит глубокое обязательство со стороны властей США работать со странами-партнерами по формированию и сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В Пентагоне сообщили, что обучение ВСУ применению Patriot займет несколько месяцев.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News