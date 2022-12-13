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Шеф Пентагона в ближайшие недели посетит Южную Корею и Филиппины

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Патрик Райдер рассказал о новых рабочих поездках Ллойда Остина.

Шеф Пентагона в ближайшие недели посетит Южную Корею и Филиппины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Специалист пояснил, что стороны планируют обсудить укрепление военного потенциала. В Вашингтоне напомнили о том, что эти два государства являются ключевыми союзниками.

Остин посетит Республику Корея и Филиппины, чтобы встретиться с представителями правительства высокого ранга и военачальниками в обеих странах.

Патрик Райдер, бригадный генерал

По словам чиновника, данная рабочая поездка снова подтвердит глубокое обязательство со стороны властей США работать со странами-партнерами по формированию и сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В Пентагоне сообщили, что обучение ВСУ применению Patriot займет несколько месяцев.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

Теги: ллойд остин, патрик райдер, пентагон, филиппины, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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DAROBIOT Piowmege
Сегодня 11:58

Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте ----- https://uclck.ru/novosty

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