Власти США раскрыли более 13 тыс. новых материалов об убийстве Кеннеди

Карин Жан-Пьер оценила скрытие некоторых записей по поводу расследования убийства 35-го лидера США.

Власти США раскрыли более 13 тысяч новых материалов об убийстве бывшего американского президента Джонна Кеннеди. Официальные материалы были размещены на сайте Национального управления архивов и документации США. Сейчас весь этот контент доступен для просмотра, а также - скачивания. Напомним, что трагедия касается гибели 35-го лидера Белого дома в 1963 году. Частично документы до сих пор остаются засекреченными по решению администрации страны. В опубликованных материалах правительство выявило ограниченное количество записей, которые содержат данные, которые не могут быть раскрыты публике. Джо Байден принял решение о необходимости отложить раскрытие этой информации.

Значительная часть коллекции уже была доступна для общественности без каких-либо ограничений с конца 1990-х годов. Теперь же, после сегодняшней публикации, доступны более 97% всех материалов коллекции. пресс-служба Национального управления архивов и документации США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне отметила, скрытие некоторых данных необходимо для избежания конкретного вреда в сфере американской обороны, а также для разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики.

США заявили, что сделают все для освобождения Уилана.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television