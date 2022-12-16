США заявили, что сделают все для освобождения Уилана

Карин Жан-Пьер рассказала о консультациях с Москвой по ситуации.

Власти США заявили, что сделают все необходимое для освобождения Пола Уилана, осужденного на территории России по статье за шпионаж. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что не должна раскрывать подробности консультаций, которые проводятся с Москвой по данному поводу. Корреспонденты попросили спикера объяснить, были ли такие консультации на текущей неделе.

США особенно осторожны в том, что касается каких-либо консультаций <...>, проводимых переговоров. Мы не станем говорить об этом публично. Мне нечего сообщить... сделать все возможное для возвращения Пола Уилана домой. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме рассказали о том, что ранее советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уже упоминал о том, что в том случае, если американцы были несправедливо задержаны или находятся в заложниках, то Вашингтон "очень серьезно относится к этому". Вопрос о возвращении Пола Уилана является для администрации приоритетным. Она пояснила, что не стоит говорить о процессе публично, так как США хотят удостовериться в том, что добьется своей цели.

В США заявили, что не видят возможности исключить РФ из числа постоянных членов Совбеза.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

