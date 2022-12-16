В США заявили, что не видят возможности исключить РФ из числа постоянных членов Совбеза

Карин Жан-Пьер рассказала о работе по изоляции Москвы на международных площадках.

В американской администрации при президенте Джо Байдене заявили, что не видят возможности исключить Россию из числа постоянных членов Совета безопасности Всемирной организации. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Корреспонденты попросили чиновницу оценить резолюцию двух конгрессменов США, которые призвали власти страны принять меры по исключению Москвы из состава СБ ООН.

Мы были весьма последовательны в этом вопросе. Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме продолжат международные усилия по изоляции российской стороны из всемирных организаций, привлечению ответственных за военные преступления к наказанию за счет введения санкций и принудительнвх мер. Карин Жан-Пьер напомнила о том, что действия РФ на СВО в США считают нарушением Устава ООН, что попирает основной мандат СБ ООН.

В Белом доме заявили, что не воюют с Россией.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television