Варшава подключается к системе с 1 июня.

Власти Польши подтвердили присоединение страны к системе коронавирусных сертификатов ЕС. Об этом на пресс-конференции местным журналистам рассказал министр здравоохранения Адам Недзельский. Чиновник подчеркнул, что в ковид-паспортах должна содержаться информация о статусе выздоровевшего или о вакцинации гражданина.

Сегодня, 1 июня, Польша присоединяется к системе. Польша оказалась в группе семи стран и с сегодняшнего дня подключена к европейской системе, уже не тестирует, а выдает сертификаты. Адам Недзельский, глава Минздрава Польши

Эксперт подчеркнул, что формально запуск системы сертификации в Европейском союзе будет объявлен с первого июля, когда все страны-участницы смогут к ней подключиться.

Автор Telegram-канала NEXTA Путило попросил защиту у властей Польши.

Видео: YouTube / Onet News