Автор Telegram-канала NEXTA Путило попросил защиту у властей Польши

Он также попросил Европейский союз помочь в освобождении Романа Протасевича.

Автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило попросил защиту у властей Польши. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве.

Угрозы поступают нам, хоть мы и находимся за границей. Поэтому мы просим мир, мы просим Польшу и другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране. Степан Путило, автор Telegram-канала NEXTA

На пресс-конференции также присутствовали бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета компании Ryanair 23 мая. Путило призвал Европейский союз усилить давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью добиться освобождения Протасевича.

Ранее мы сообщали, что в ЛНР завели уголовное дело на Протасевича.

Видео: YouTube / Europa Live