Маска останется обязательным атрибутом до того момента, пока не изобретут вакцину.

Власти Подмосковья озаботились ценами на маски. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, в Московской области производят около трех миллионов медицинских масок в сутки. На данный момент в регионе работает 11 предприятий в этой сфере. Перед властями, по словам Воробьёва, сейчас стоит задача радикально снизить цену на маски.

Глава Подмосковья отметил, что маска останется обязательным атрибутом до того момента, пока не изобретут вакцину.

Ранее Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Видео: Instagram/andreyvorobiev