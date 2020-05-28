Некоторые коронавирусные клиники начинают обратно перепрофилировать под плановую работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Он рассказал, что сейчас в сутки выявляют примерно 750-800 человек, и количество заражённых медленно, но верно уменьшается. При этом, отметил губернатор, количество госпитализаций по-прежнему довольно большое.

Однако некоторые коронавирусные клиники начинают обратно перепрофилировать под плановую работу.

Ранее Воробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в Подмосковье.