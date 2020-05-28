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Воробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в Подмосковье

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Он подчеркнул, что открытие общепита очень важно, так как "там работает огромное количество человек".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в регионе.

По его словам, в первую неделю июня торговые центры и заведения общепита останутся закрытыми — в том числе и те, которые могут работать на открытых верандах. Воробьёв отметил, что кафе, рестораны и ТЦ откроют, как только позволит эпидемиологическая обстановка и об этом скажет главный санитарный врач.

Воробьёв подчеркнул, что открытие общепита очень важно, так как "там работает огромное количество человек".

Ранее мы писали, что с 1 июня в Подмосковье откроют МФЦ.

Теги: воробьев, кафе, общепит, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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