В период пандемии главный акцент был сделан на поддержку семей с детьми.

Власти Петербурга выделят 25 млрд рублей на социальные выплаты семьям с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На сегодня в городе проживает почти миллион детей. В прошлом учебном году в Северной столице насчитывалось 295 000 детей дошкольного возраста и 535 000 школьников. Чтобы обеспечить детей достойными условиями для жизни и получения образования, город ускорил строительство социальных объектов. В Смольном рассказали, что в прошлом году было построено 26 детских садов и 7 школ. В этом году власти Петербурга намерены открыть 26 детсадов и 11 школ.

Также власти не забывают про социальные выплаты, которые ранее ввел президент России Владимир Путин. В этом году на выплаты семьям с детьми власти планируют выделить 25 млрд рублей.

В первом полугодии этого года социальную поддержку получают более 213 тысяч семей. В них воспитывается почти 388 тысяч детей. пресс-служба Смольного

Ранее мы писали, что петербургские медработники жалуются на отсутствие "коронавирусных" выплат.

Фото: gov.spb.ru