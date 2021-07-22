Регионам дополнительно выделят почти 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

В текущем году на эти нужды кабмин направит около 58 млрд рублей.

Регионам дополнительно выделят почти 1,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Деньги начисляются при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом на правительственном заседании коллегам рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 млрд рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что социальные выплаты семь получает до того времени, пока ребенку не исполнится три года. Размер пособия зависит от конкретного субъекта РФ. При этом он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. В общей сложности в 2021 году на данную статью расходов из федерального бюджета уйдет около 58 млрд рублей. Средства поступят на счета более полумиллиона детей.

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