В России теперь по желанию будет ставиться отметка в паспорте о регистрации брака

По желанию также в паспорт будет ставиться отметка о детях до 14 лет.

Правительство России изменило правила несения в паспорт гражданина страны. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 21 июля.

Так, теперь в паспортах будет по желанию россиян появляться информация о заключении и расторжении брака, а также о детях до 14 лет. В списке оказались и раннее выданные российские паспорта, имеющиеся загранпаспорта, ИНН, группа крови.

Однако обязательной останется отметка о регистрации по месту жительства и снятии с учета, как и отметка о воинской обязанности.

Фото: government.ru