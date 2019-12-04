Ранее в средствах массовой информации появилась информация о ненадлежащем содержании детей.

Власти Петербурга приостановили работу детского лагеря "Мечта" на 90 дней. Об этом в среду, 16 июня, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" заместитель главы комитета по образованию Андрей Борщевский.

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку в детском лагере, который расположен в поселке Мичуринское. Ранее в средствах массовой информации появилась информация о ненадлежащем содержании детей.

Борщевский заявил, что в воскресенье, 13 июня, всех детей вывезли из лагеря, а работу учреждения приостановили на 90 дней.

Ранее Piter.tv подробно рассказал о ситуации, которая произошла в лагере.

Фото: dbo-mechta.ru