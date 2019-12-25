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Власти Петербурга пообещали ужесточить контроль за масочным режимом на транспорте
Сегодня, 17:12
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nadezhda_sib

Власти Петербурга пообещали ужесточить контроль за масочным режимом на транспорте

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С понедельника, 9 ноября, также вступают в силу новые ограничительные меры.

Вице-губернатор Евгений Елин заявил о намерении еще более жестко следить за соблюдением масочного режима в Петербурге. Рейды будет проводить полиция совместно с Роспотребнадзором, ведомствам удалось достичь соглашения.

Правоохранители также будут следить за работой учреждений общественного питания после 23:00, что на данный момент запрещено. 

Резко ужесточим контроль со следующей недели, может, с выходных, за масочным режимом в общественном транспорте.

сказал Елин. 

Отметим, что об ужесточение масочного режима в общественных местах, в частности, в транспорте началось еще с 1 октября. По итогам октября протоколы выписали в отношении 500 нарушителей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 9 ноября власти вводят ограничительные меры. 

Фото: Piter.TV

Теги: масочный режим, ограничения, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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