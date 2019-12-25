Из-за нарушения "масочного" режима в Петербурге наказали порядка 500 человек

Чиновники подвели итоги октября.

Стало известно, сколько человек привлекли к административной ответственности за отсутствие масок в общественных местах и другие нарушения постановлений городского правительства по противодействию коронавирусу.

Всего за октябрь 2020 года было составлено порядка 500 протоколов, рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 30 октября глава отдела по соблюдению законодательства комитета по вопросам законности Денис Симоненко.

Административные протоколы в отношении горожан составлялись по статье 8.6.1 ("Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга"). Всего за время введения режима повышенной готовности по данной статье правоохранители составили более 10000 протоколов общей суммой штрафов порядка 54 млн рублей.

Напомним, в Смольном с 26 октября проводят рейды по контролю за соблюдением коронавирусного режима. Они касаются не только предприятий, но и обшественного транспорта.

Ранее мы сообщали о том, что назойливого блюстителя масочного порядка побили в петербургском трамвае. Мужчина подходил ко всем пассажирам без маски и настойчиво спрашивал, почему они не используют средство защиты.

Фото: Piter.tv