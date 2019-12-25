Бюджет Петербурга увеличился на 54 млн рублей за счет штрафов с начала пандемии

За это время стражи порядка выявили более 9500 правонарушений.

С начала пандемии в Петербурге выявили более 9500 правонарушений, за которые выписали штрафов на 54 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "Россия-24".

По словам градоначальника, горожане часто игнорировали масочный режим, режим самоизоляции и необходимость тестирования на коронавирус по возвращении из-за границы. При этом Беглов тут же уточнил, что большинство петербуржцев все-таки относятся к введенным мерам с пониманием и стараются соблюдать ограничения, предписанные Роспотребнадзором.

"Самое главное – никто не хочет еще более жестких мер, которые неизбежно приведут к сложностям в экономике, повлияют на качество жизни", - отметил глава города.

Ранее Беглов рассказал, что система здравоохранения Петербурга имеет необходимый запас прочности.

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