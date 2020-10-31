Назойливого блюстителя масочного порядка побили в петербургском трамвае

Мужчина подходил ко всем пассажирам без маски и настойчиво спрашивал, почему они не используют средство защиты.

Вечером 30 октября в одном из петербургских трамваев случилась драка между пассажирами. Со слов очевидцев в соцсетях, все началось с назойливого мужчины, который подходил ко всем попутчикам без масок и настойчиво спрашивал, почему на них нет средства защиты. Соответствующее видео от самого блюстителя порядка появилось в паблике Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Спонтанный рейд продлился чуть меньше двух минут и закончился побоями. Отмечается, что недовольный приставаниями пассажир "отомстил" мужчине несколькими ударами. Очевидцы рассказали, что приставалу высадили на Долгоозерной улице. Вероятно, он был пьян.

В соцсетях пользователи почти единогласно одобрили метод разборок с назойливым человеком, а некоторые усомнились в реальности видео и предположили, что это была постановка.

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Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"