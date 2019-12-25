Москвич и петербуржец подрались на ножах в Павловске

Одного из мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии с резаной раной живота.

Около 10 вечера в четверг, 29 октября, в полицию обратился 48-летний петербуржец. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в одном из домов на Садовой улице в Пушкине произошла поножовщина.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 32-летнего жителя Московской области с кровоточащим животом, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сам заявитель также отправился в больницу с множественными ранами на лице и шее.

Как выяснилось, немногим раньше мужчины повздорили в доме на Березовой улице в Павловске и схватились за ножи. Конфликт завершился взаимной поножовщиной.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что украинку подозревают в убийстве 61-летнего мужчины на улице Петра Смородина.

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