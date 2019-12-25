Украинку подозревают в убийстве 61-летнего мужчины на улице Петра Смородина

На месте нашли пятна крови, два презерватива (один использованный, один со следами рук).

В полицию накануне утром поступило обращение от женщины, которая нашла в квартире дома по улице Петра Смородина труп мужчины с ножевым ранением. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В указанной квартире с ножевыми ранениями в шею был обнаружен труп 61-летнего мужчины. По подозрению в совершении данного преступления задержана находящаяся в состоянии опьянения 41-летняя гражданка Украины.

Изъято: 11 липких лент со следами пальцев рук, замок, вырез со следами обуви, нож, одежда, тапочки со следами крови, два смыва крови, два презерватива (один использованный, один со следами рук), дактокарта трупа.

Возбуждено уголовное дело.

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