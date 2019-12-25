В Петербурге без вести пропавший молодой человек избил до комы мужчину

У пострадавшего диагностировали многочисленные травмы головы, перелом носа.

В понедельник, 26 октября, в Петербурге госпитализировали мужчину 30 лет, который находился в коме. Выяснилось, что его избили возле дома №19 на Придорожной аллее. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану лба, гематому лобно-височной области, закрытый перелом носа.

Подозреваемого в совершении преступления задержали 27 октября. Им оказался безработный молодой человек 2003 года рождения. По версии следствия, во время внезапной ссоры парень жестоко избил свою жертву руками и ногами. Молодой человек находится в федеральном розыске УМВД России по Кировскому району как без вести пропавший.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

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